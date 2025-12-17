Россия не начинала боевые действия на Украине, а пытается их прекратить. Об это заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны, передает ТАСС.

Глава государства напомнил о событиях на Украине после 2014 года. Он подчеркнул, что конфликт был развязан деструктивными силами в Киеве при поддержке западных стран.

«Это не мы в 2022 году начали войну, это деструктивные силы на Украине при поддержке Запада — по сути, Запад сам развязал эту войну. Мы только пытаемся это закончить, прекратить», — сказал Путин.

Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии vинистерства обороны. Он объявил, что «Орешник» встанет на боевое дежурство уже до конца года. Также глава государства раскрыл, что за год ВС РФ освободили более 300 населенных пунктов, и рассказал о других успехах армии. Не обошел он стороной и международную ситуацию. Путин заявил, что на Западе «людям вбивают в голову страхи» по поводу неизбежности столкновения с Россией, и назвал европейских политиков «подсвинками».

Ранее Путин заявил о проблемах в российской армии.