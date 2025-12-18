В ФРГ нашли способ принудить Украину к переговорам с Россией

Германия должна прекратить поддержку Украины, чтобы Киев согласился участвовать в переговорах с Россией по урегулированию конфликта. Об этом говорится в проекте резолюции бундестага, который подготовила фракция «Альтернатива для Германии» (АдГ), пишет «Лента.ру».

«Прекратить всю финансовую и военную поддержку Германии Украине, в том числе в рамках так называемого Европейского фонда мира», — говорится в проекте резолюции.

Согласно документу, ФРГ также следует сотрудничать с президентом США Дональдом Трампом и его командой по мирному договору по Украине, который будет учитывать интересы всех сторон конфликта.

Тем временем немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину «так долго, как это возможно». Он указал, что в 2026 году ФРГ увеличит поддержку Украины до €11,5 млрд.

Мерц подчеркнул, президент России Владимир Путин должен осознать, что «у него нет шансов выиграть эту войну за счет европейского порядка, свободы и мира». Также он поддержал идею использования замороженных российских активов для помощи Украине.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп считают Европу препятствием к решению на Украине.