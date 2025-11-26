На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мерц пообещал до последнего поддерживать Украину

Мерц заявил, что Россия не сможет выиграть в конфликте на Украине за счет Европы
true
true
true
close
Sodiq Adelakun/Reuters

Россия не выиграет в конфликте на Украине за счет Европы. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, его слова приводит The Guardian.

«[Президент России Владимир] Путин должен осознать, что у него нет шансов выиграть эту войну за счет европейского порядка, свободы и мира», — сказал он.

Глава немецкого правительства подчеркнул, что Германия продолжит поддерживать Украину «так долго, как это возможно». Кроме того, Мерц поддержал идею использования замороженных российских активов, «доступных для этой цели».

Канцлер отметил, что сохранение мира в Европе — это один из ключевых принципов его правительства, так как Берлин настаивает на необходимости прекратить украинский конфликт, но не на условиях, которые были бы равносильны «капитуляции». Он указал, что в 2026 году ФРГ увеличит поддержку Украины до €11,5 млрд.

Также Мерц заявил, что Европа не является «пешкой» на международной арене, она – полноценный суверенный субъект.

Ранее в США заявили об уверенности Путина в вопросе Донбасса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами