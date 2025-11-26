Мерц пообещал до последнего поддерживать Украину

Мерц заявил, что Россия не сможет выиграть в конфликте на Украине за счет Европы

Россия не выиграет в конфликте на Украине за счет Европы. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, его слова приводит The Guardian.

«[Президент России Владимир] Путин должен осознать, что у него нет шансов выиграть эту войну за счет европейского порядка, свободы и мира», — сказал он.

Глава немецкого правительства подчеркнул, что Германия продолжит поддерживать Украину «так долго, как это возможно». Кроме того, Мерц поддержал идею использования замороженных российских активов, «доступных для этой цели».

Канцлер отметил, что сохранение мира в Европе — это один из ключевых принципов его правительства, так как Берлин настаивает на необходимости прекратить украинский конфликт, но не на условиях, которые были бы равносильны «капитуляции». Он указал, что в 2026 году ФРГ увеличит поддержку Украины до €11,5 млрд.

Также Мерц заявил, что Европа не является «пешкой» на международной арене, она – полноценный суверенный субъект.

Ранее в США заявили об уверенности Путина в вопросе Донбасса.