СМИ: Путин и Трамп считают Европу препятствием к решению на Украине

CNN: Путин и Трамп считают Европу помехой для решения конфликта на Украине

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласны в том, что Европа тормозит решение конфликта на Украине. Об этом пишет телеканал CNN.

«Трамп и Путин согласны: вина лежит на Европе, поскольку мирные усилия на Украине зашли в тупик», — говорится в сообщении телеканала.

Как отмечается в материале, спустя три недели после их громкого, но малорезультативного саммита на Аляске усилия по прекращению войны на Украине оказались в состоянии застоя.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что европейцы вместо того, чтобы приложить усилия для урегулирования украинского конфликта, «ударились в идеи милитаризма» и хотят превратить Украину в «стального ежа».

4 сентября в Париже состоялось очередное заседание так называемой «коалиции желающих». Перед началом встречи глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила три основные задачи, которые сейчас стоят перед «коалицией желающих». В их числе превращение Украины в «стального ежа» (имеется в виду способность страны обороняться от военных угроз. — «Газета.Ru»), создание многонациональных сил для Украины при поддержке США и укрепление оборонной позиции Европы.

Ранее «коалиция желающих» нашла три варианта возможной отправки военных на Украину.