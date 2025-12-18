На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России расширили эксперимент со сдачей ОГЭ только по двум предметам

ГД приняла закон о расширении эксперимента с ОГЭ только по двум предметам
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Государственная дума приняла закон о расширении эксперимента со сдачей основного государственного экзамена (ОГЭ) только по двум предметам. Об этом сообщили на сайте ГД.

Инициатива предусматривает упрощенную процедуру поступления выпускников 9-х классов в образовательные организации среднего профессионального образования. Школьники будут сдавать экзамены только по двум предметам — русскому языку и математике — вместо принятых четырех.

Принятая мера продлевает эксперимент до 2029 года и расширяет состав участников. В перечень были включены Татарстан, Московская, Ростовская, Тверская и Тюменская области, Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Мурманская и Смоленская области.

Таким образом, общее количество регионов, которые участвуют в эксперименте, составляет 12.

1 июня депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение отменить ОГЭ. Вместо него парламентарии предложили вернуть традиционные письменные и устные экзамены, которые школы будут проводить самостоятельно.

Ранее в Госдуме выступили против введения ОГЭ по физкультуре.

