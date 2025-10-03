В Госдуме выступили против введения ОГЭ по физкультуре

Введение ОГЭ по физкультуре в России может создать дополнительную нагрузку для школьников, а также вызвать проблемы у детей с ослабленным здоровьем. Об этом «Москве 24» заявила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Она подчеркнула, что в этом предмете нельзя требовать от всех одинакового выполнения нормативов. Кроме того, для переноса такого экзамена в случае болезни придется давать ученикам время для восстановления. Вместо этого депутат призвала развивать «вариативные подходы», например, расширять спортивную базу школ, создавать реабилитационные центры для восстановления здоровья детей, организовывать семинары для учителей.

«Знаю удачный пример одной из российских школ, где открыли физиотерапевтический кабинет для лечебной физкультуры, доступный школьникам во время учебного процесса и жителям микрорайона после занятий детей», — указала Журова.

1 октября Министерство физической культуры и спорта Московской области предложило ввести основной государственный экзамен (ОГЭ) по физкультуре. Глава ведомства Дмитрий Абаренов также заявил, что для школьников, освобожденных от занятий физкультурой, предусмотрены тесты на знание предмета.

