На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали, обсуждал ли Путин планы Эрдогана вернуть комплексы С-400

Песков: возврат Турцией С-400 не был на повестке дня Путина и Эрдогана
true
true
true
close
Roman Naumov/Global Look Press

Вопрос возврата зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 со стороны Турции не был на повестке дня в ходе встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджеп Тайипа Эрдогана. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, правда ли, что Турция хочет вернуть комплексы и этот вопрос обсуждался на встрече лидеров стран, а также, повляет ли подобное решение на отношения России и Турции.

«Нет, не считаем, эта тема не была на повестке дня», — заявил Песков.

О том, что Турция ведет с Россией переговоры о возврате купленных в 2017 году зенитных ракетных комплексов С-400, которые не использует из-за противодействия со стороны НАТО, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. По информации издания, вопрос обсуждался на недавней встрече Путина и Эрдогана в Ашхабаде.

Потенциальная сделка могла бы помочь Анкаре улучшить отношения с Вашингтоном и получить разрешение на закупку истребителей F-35, поставки которых были заблокированы именно из-за российской ракетной системы.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя ситуацию, заявил, что ни один мировой лидер в здравом уме не откажется от российских систем ПВО.

Ранее СМИ сообщили, что в США простаивают оплаченные Турцией F-35.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами