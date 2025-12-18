В Кремле рассказали, обсуждал ли Путин планы Эрдогана вернуть комплексы С-400

Песков: возврат Турцией С-400 не был на повестке дня Путина и Эрдогана

Вопрос возврата зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 со стороны Турции не был на повестке дня в ходе встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджеп Тайипа Эрдогана. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, правда ли, что Турция хочет вернуть комплексы и этот вопрос обсуждался на встрече лидеров стран, а также, повляет ли подобное решение на отношения России и Турции.

«Нет, не считаем, эта тема не была на повестке дня», — заявил Песков.

О том, что Турция ведет с Россией переговоры о возврате купленных в 2017 году зенитных ракетных комплексов С-400, которые не использует из-за противодействия со стороны НАТО, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. По информации издания, вопрос обсуждался на недавней встрече Путина и Эрдогана в Ашхабаде.

Потенциальная сделка могла бы помочь Анкаре улучшить отношения с Вашингтоном и получить разрешение на закупку истребителей F-35, поставки которых были заблокированы именно из-за российской ракетной системы.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя ситуацию, заявил, что ни один мировой лидер в здравом уме не откажется от российских систем ПВО.

Ранее СМИ сообщили, что в США простаивают оплаченные Турцией F-35.