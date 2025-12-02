На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп рассказал, над чем работает Уиткофф в Москве

Трамп: представители США в Москве разбираются, можно ли завершить конфликт
Anna Rose Layden/Reuters

Представители США в лице спецпосланника Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера в ходе переговоров в Москве работают над тем, чтобы разобраться, возможно ли урегулирование на Украине. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, чьи слова приводит РИА Новости.

Американский лидер подчеркнул, что надеется на разрешение конфликта Москвы и Киева.

«Но мы пытаемся это разрешить [конфликт]. Мы разрешили войн, а эта будет девятой. Непростая ситуация», — заявил Трамп.

Некоторое время назад президент Владимир Путин начал встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Незадолго до переговоров пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта к обсуждению мирного урегулирования, но должна достичь своих целей, поставленных в рамках СВО. Песков отказался сообщать журналистам какие-либо подробности предстоящей встречи, отметив, что «мегафонная дипломатия» в данном случае бесполезна. В свою очередь Кирилл Дмитриев назвал 2 декабря важным днем для мира.

Ранее Зеленский призвал к «честному» миру.

