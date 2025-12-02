Стало известно, что ел Уиткофф перед встречей с Путиным

Спецпосланника президента США Стива Уиткоффа угостили блюдами классической русской кухни в одном из московских ресторанов. Об этом сообщает газета «Известия» со сслыкой на менеджера заведения.

По словам представителя ресторана, в обеде Уиткоффа была красная, белужья и щучья икра, салат «Столичный» по рецепту 1961 года, перепелка, фаршированная гречкой, оленина по фирменному рецепту и разные закуски.

Собеседник журналистов отметил, что спецпосланник президента США попросил себе специальное блюдо — пшеничную лепешку с сыром. По его словам, русская кухня очень понравилась американским гостям.

2 декабря Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер прилетели в Москву для переговоров с президентом России. В аэропорту «Внуково» их встретил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. После обеда они прошлись по центру столицы, полюбовались Большим театром, а после этого сели в автомобили и уехали.

Перед встречей пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта к мирным переговорам, но должна достичь своих целей, поставленных в рамках СВО. По словам представителя Кремля, российский лидер обсудит со спецпосланником президента Соединенных Штатов понимания, которых достигли Вашингтон и Киев во время переговоров по новому мирному плану.

Ранее Трамп рассказал, над чем работает Уиткофф в Москве.