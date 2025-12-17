В сети вспомнили «пророчество» Жириновского про Трампа, Венесуэлу и Украину

В интернете распространились архивные кадры с предположениями экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского о возможном сценарии сотрудничества России и США. Ролик опубликовал Telegram-канал «Банки, деньги, два офшора».

В одном из выступлений на передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» Жириновский заявил, что если бы Дональд Трамп обратился за помощью к России на президентских выборах 2020 года, то мог бы одержать победу. В этом случае, по его словам, Россия получила бы возможность занять «правильную» позицию по Украине, а Трамп сосредоточился бы на Венесуэле.

«Трамп Венесуэлу берет, а мы — Украину», — сказал тогда Жириновский.

1 декабря журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев выразил мнение, что если Дональду Трампу не удастся склонить к миру Киев и Брюссель, желающих «воевать до последнего украинца», он может продолжить продавать Европе оружие, но при этом переключить свое внимание на Венесуэлу.

Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия рассчитывает, что США удержатся от сползания к полноформатному конфликту с Венесуэлой.

Ранее в Госдуме указали на опасности для России от блокады Венесуэлы.