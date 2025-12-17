На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В сети вспомнили «пророчество» Жириновского про Трампа, Венесуэлу и Украину

Жириновский предполагал, что США заберут Венесуэлу, а Россия — Украину
true
true
true
close
РИА Новости

В интернете распространились архивные кадры с предположениями экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского о возможном сценарии сотрудничества России и США. Ролик опубликовал Telegram-канал «Банки, деньги, два офшора».

В одном из выступлений на передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» Жириновский заявил, что если бы Дональд Трамп обратился за помощью к России на президентских выборах 2020 года, то мог бы одержать победу. В этом случае, по его словам, Россия получила бы возможность занять «правильную» позицию по Украине, а Трамп сосредоточился бы на Венесуэле.

«Трамп Венесуэлу берет, а мы — Украину», — сказал тогда Жириновский.

1 декабря журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев выразил мнение, что если Дональду Трампу не удастся склонить к миру Киев и Брюссель, желающих «воевать до последнего украинца», он может продолжить продавать Европе оружие, но при этом переключить свое внимание на Венесуэлу.

Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия рассчитывает, что США удержатся от сползания к полноформатному конфликту с Венесуэлой.

Ранее в Госдуме указали на опасности для России от блокады Венесуэлы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Очередь дошла до «малышей»: кого налоговики точно проверят в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами