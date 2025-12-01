На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Журналист раскрыл, как поступит Трамп в случае неудачи на украинском треке

Журналист Латышев: Трамп может переключиться с Украины на Венесуэллу
Aaron Schwartz/Reuters

Если президенту США Дональду Трампу не удастся склонить к миру Киев и Брюссель, желающих «воевать до последнего украинца», он может продолжить продавать Европе оружие, но при этом переключить свое внимание на Венесуэлу. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев.

«Пока Киев и Европа горят желанием воевать, да и Россия, у которой это стало неплохо получаться, тоже не против, он может выйти из обреченного пока на неудачу миротворчества, на что уже давно намекает. Вероятно, до следующей весны, введя какие-нибудь новые санкции против России и бросив тем самым «кость» русофобам в конгрессе», — предположил обозреватель.

При этом он обратил внимание, что вступление в переговорный процесс по Украине министра армии США Дэниэла Дрисколла говорит о том, что американский лидер намерен склонить Киев к принятию мирного плана.

1 декабря верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Кая Каллас заявила, что текущая неделя может стать решающей для переговоров о мире на Украине.

Ранее CNN сообщил, что переговоры США и Украины не привели к окончательным решениям.

