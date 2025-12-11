На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД России высказались по поводу ситуации вокруг США и Венесуэлы

Захарова: Россия рассчитывает, что США удержатся от конфликта с Венесуэлой
Евгений Одиноков/РИА Новости

Россия рассчитывает, что США удержатся от сползания к полноформатному конфликту с Венесуэлой. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Мы рассчитываем, что Белому дому все же удастся удержаться от дальнейшего сползания к полноформатному конфликту, который грозит обернуться непредсказуемыми последствиями для всего Западного полушария», — подчеркнула дипломат.

7 декабря замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия призывает администрацию президента США Дональда Трампа не допустить дальнейшего «сползания» к конфликту с Венесуэлой.

По его словам, Москва с тревогой и обеспокоенностью следит за эскалацией ситуации вокруг латиноамериканской страны, поскольку напряженность не снижается, а продолжает нарастать. Дипломат отметил, что это связано со стремлением Вашингтона «утвердить беспрекословное доминирование» в регионе.

Ранее российских туристов перенаправили из Венесуэлы на Кубу из-за возможного вторжения США.

