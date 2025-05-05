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В Европе признали, что вопрос о статусе Крыма уже решен

Гашпар: многие политики Европы считают, что вопрос Крыма уже решен
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RuslanBogatyrev/Shutterstock/FOTODOM

Многие политики в Европе считают, что вопрос о статусе Крыма уже решен. Об этом ТАСС заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

«Многие настоящие политики считают, что уже нет пути назад (по вопросу территорий. – прим. ред.)», — подчеркнул он.

4 мая американский телеканал NBC сообщал, что вопрос о статусе Крыма остается ключевым моментом переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

В свою очередь представитель министерства иностранных дел РФ в Крыму Артем Березовский отмечал, что украинский лидер Владимир Зеленский отказывается признавать российский статус Крыма из-за собственных меркантильных интересов.

Он отметил, что Зеленский пытается оставить крымскую и украинскую темы в поле зрения мировых СМИ, в то время как этот конфликт уже в значительной степени потерял интерес для всего мира, кроме самого президента Украины. По словам дипломата, Зеленский зарабатывает на бедствиях украинских граждан Украины «свои 30 сребреников».

Ранее в Госдуме оценили вероятность признания Крыма российским со стороны Украины.

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