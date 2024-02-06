Американского журналиста Карлсона пригласили посетить Крым

Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил американского журналиста Такера Карлсона, которого ранее заметили в Москве, посетить полуостров. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Гемпеля, Карлсону стоит увидеть, как динамично развивается Крым, а также познакомиться с местными жителями.

Парламентарий заверил, что руководство Крыма ничего не скрывает от политиков и журналистов, которые хотят собственными глазами увидеть, что происходит сейчас на полуострове.

Гемпель добавил, что с тех пор, как Крым стал частью Российской Федерации, его посетили иностранные политические и общественные деятели, а также журналисты из многих стран мира, в том числе Запада.

Такера Карлсона заметили в российской столице 3 февраля. Сообщалось, что он посетил Большой театр и оценил балет «Спартак». Впоследствии его увидели завтракающим в одном из московских отелей. Предполагается, что Карлсон мог приехать в Россию, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина, так как журналист еще в прошлом году публично высказывал такое желание.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию.

В США Такер Карлсон известен своим провокационными высказываниями. Например, в январе он заявлял, что помощь Соединенных Штатов властям Украины сотрет с лица Земли эту страну.

Ранее Илон Маск не поддержал призыв запретить Карлсону въезд в США, если тот возьмет интервью у Путина.