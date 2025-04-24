В Крыму объяснили отказ Зеленского признать полуостров российским

Президент Украины Владимир Зеленский боится идти на признание Крыма российским, так как на президентских выборах хочет сохранить за собой власть. Об этом РИА Новости заявил первый заместитель председателя крымского парламента Сергей Цеков.

Политик отметил, что украинским лидером, прежде всего, движет страх. Зеленский думает лишь о том о том, как удержаться у власти и победить на президентских выборах. Поэтому он будет делать те заявления, которые должны понравиться украинскому обществу.

Цеков указал, что президент Украины настроен на продолжение конфликта, поэтому будет отбрасывать реальные предложения и мирные инициативы.

24 апреля сообщалось, что Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности признания Крыма российским.

23 апреля в Еврокомиссии прокомментировали возможное признание Крыма со стороны США.

Ранее в Крыму рассказали, как США будут признавать новые российские регионы.