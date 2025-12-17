На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Одесской области объявили чрезвычайную ситуацию государственного уровня

В Одесской области объявили ЧС из-за энергетического кризиса
true
true
true
close
Andrey Zhernovoy/Shutterstock/FOTODOM

Власти Одесской области Украины объявили чрезвычайную ситуацию государственного уровня из-за затяжного энергетического кризиса. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По данным издания, режим ЧС введен на фоне продолжающихся уже пятые сутки масштабных отключений электроэнергии. Детали и сроки действия чрезвычайной ситуации не уточняются.

15 декабря сообщалось, что значительная часть Одессы осталась без водоснабжения.

Энергосистема Украины из-за атак российской армии может разделиться между западными и восточными регионами, предупреждают чиновники и аналитики, с которыми побеседовали журналисты The Washington Post. Киев уже находится «в одном шаге от полного отключения электроэнергии». В ДТЭК признали, что потеряли значительную часть своих мощностей и сейчас ищут замену оборудованию в Европе, в первую очередь речь идет о трансформаторах и газовых компрессорах.

Ранее сообщалось, что Киев и восточная Украина близки к полному блэкауту.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Дикий» всплеск. С чем связан рост аутизма в России и почему это хорошая новость
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами