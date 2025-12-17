В Одесской области объявили чрезвычайную ситуацию государственного уровня

Власти Одесской области Украины объявили чрезвычайную ситуацию государственного уровня из-за затяжного энергетического кризиса. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По данным издания, режим ЧС введен на фоне продолжающихся уже пятые сутки масштабных отключений электроэнергии. Детали и сроки действия чрезвычайной ситуации не уточняются.

15 декабря сообщалось, что значительная часть Одессы осталась без водоснабжения.

Энергосистема Украины из-за атак российской армии может разделиться между западными и восточными регионами, предупреждают чиновники и аналитики, с которыми побеседовали журналисты The Washington Post. Киев уже находится «в одном шаге от полного отключения электроэнергии». В ДТЭК признали, что потеряли значительную часть своих мощностей и сейчас ищут замену оборудованию в Европе, в первую очередь речь идет о трансформаторах и газовых компрессорах.

Ранее сообщалось, что Киев и восточная Украина близки к полному блэкауту.