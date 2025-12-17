На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белом доме ответили на сообщения о новых антироссийских санкциях Трампа

Reuters: Трамп пока не принял решений о новых санкциях против России
Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пока не принял решений о введении новых санкций в отношении России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

«Трамп пока не принял никаких новых решений относительно новых санкций против России», — сказал собеседник агентства.

17 декабря источники Bloomberg сообщили, что США готовятся ввести новые санкции в отношении российского энергетического сектора, чтобы усилить давление на Москву в случае, если она отвергнет мирное соглашение по Украине. Среди прочего рассматривается преследование судов так называемого теневого флота российских танкеров, используемых для транспортировки нефти, а также трейдеров, содействующих этим операциям, говорится в публикации. По словам собеседников агентства, о новых мерах может быть объявлено уже на этой неделе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg, заявил, что в Кремле ее еще не видели. В то же время он подчеркнул, что Москве известно о подобных планах «в ряде кабинетов в Вашингтоне».

Ранее Вэнс назвал фантазией убеждения, что ужесточение санкций в отношении РФ позволит разрешить украинский конфликт.

Санкции против России
