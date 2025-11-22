Вэнс заявил, что разрешить конфликт на Украине могут лишь умные люди

Вэнс: разрешить украинский конфликт могут только умные люди, а не санкции

Убеждения о том, что наращивание военной помощи Украине и ужесточение санкций в отношении Российской Федерации позволит разрешить украинский конфликт, являются фантазией. Об этом в социальной сети Х заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Есть фантазия о том, что если мы дадим больше денег, больше оружия или введем больше санкций, то победа будет в руках», — заявил вице-президент, говоря о необходимости принятия нового американского плана по урегулированию конфликта.

По его словам, достижения мира на Украине не удастся добиться «потерпевшим крах дипломатам или политикам, живущим в мире иллюзий». Это могут сделать «умные люди, которые живут в реальном мире», отметил Вэнс.

Накануне президент России Владимир Путин заявил на совещании Совета безопасности РФ, что новый мирный план президента Соединенных Штатов Дональда Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования украинского конфликта. По его словам, Вашингтон не обсуждает напрямую с Москвой мирный план по Украине, поскольку Киев против.

В пятницу Трамп заявил, что Украина должна согласиться на новый план урегулирования конфликта до 27 ноября.

На днях американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана, который якобы был разработан Соединенными Штатами в кооперации с российской стороной и одобрен Трампом. По данным СМИ, министр армии США Дэн Дрисколл представил план украинскому президенту Владимиру Зеленскому в четверг в письменной форме.

По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. При этом план включает гарантии безопасности для Киева, о чем с самого начала говорил Зеленский.

Ранее в Европе заявили о ловушках в мирном плане США по Украине.