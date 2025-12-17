На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Италии вспомнили о правах при обсуждении судьбы российских активов

Премьер Италии Мелони увидела сложность в использовании российских активов
Global Look Press

Италия поддержит использование замороженных российских активов для финансирования Украины, однако этот механизм должен опираться на прочную правовую основу и не допускать «возникновения у стран неограниченных обязательств». Об этом заявила премьер-министр страны Джорджия Мелони, пишет Reuters.

По словам Мелони, найти законный способ использовать российские активы для финансирования Украины «далеко не просто». В выступлении перед парламентом она поддержала стремления ЕС, однако подчеркнула, что «результат должен быть достигнут на прочной правовой основе». Она также добавила, что хотела бы «яснее понимать», как будут использоваться российские активы.

При этом журналисты Reuters отмечают: из-за того, что Италия является «одной из крупнейших экономик ЕС», ее позиция по поводу финансирования Украины может «нарушить баланс» между странами, поддерживающими передачу российских активов Киеву, и государствами, «обеспокоенными правовыми последствиями и нестабильностью рынка».

Вопрос о выдачи Украине кредита за счет конфискованных российских активов европейские лидеры собираются рассмотреть на саммите 18-19 декабря. Главная проблема, которую им предстоит решить – это требование Бельгии к другим странам блока разделить финансовые риски, если Россия успешно в суд подаст на Брюссель или на Euroclear, где хранятся деньги. При этом Politico сообщает, что ЕС обсуждает возможность принять решение о конфискации активов РФ в обход позиции Бельгии.

17 декабря в ходе выступления в Европарламенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейскому союзу нужно принять окончательное решение о предоставлении помощи Украине в 2026-2027 годах за счет замороженных российских активов на саммите 18-19. По ее словам, решение не должно быть отложено.

Ранее европейские чиновники испугались репутационных потерь из-за активов РФ.

