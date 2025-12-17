Евросоюз может конфисковать замороженные активы РФ в обход позиции Бельгии

Politico: в ЕС не исключили принятия решения по активам РФ в обход Бельгии

Европейский союз (ЕС) обсуждает возможность принятия решения о конфискации замороженных активов РФ в обход позиции Бельгии. Об этом пишет издание Politico.

План Еврокомиссии (ЕК) об использовании российских активов сталкивается с сопротивлением страны, на территории которой сосредоточена их основная часть, напоминает издание. При этом ряд союзников Украины готовы действовать без Бельгии. Однако некоторые дипломаты предупреждают о рисках данного шага.

До этого сообщалось, что Италия поддержала Бельгию, Мальту и Болгарию, выступив против плана Евросоюза по отправке Украине замороженных активов РФ.

5 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером вопрос конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Несмотря на прилагаемые усилия, они не смогли уговорить бельгийского политика пойти на такой шаг.

В Арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление ЦБ РФ к Euroclear на 18,1 трлн рублей. В бельгийском депозитарии хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

Ранее сообщалось, что Euroclear может потерять €16 млрд в России в случае изъятия активов РФ в ЕС.