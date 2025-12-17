На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин рассказал, кто ответствен за отказ от шансов решить конфликт мирно

Путин: за отказ от мирного урегулирования ответственны уверовавшие в язык силы
true
true
true
close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Ответственность за неиспользование шансов решить возникшие проблемы мирным путем лежит на тех, кто уверовал в язык силы, направленной против РФ. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин, передает РИА Новости.

В среду, 17 декабря, глава государства принял участие в расширенном заседании коллегии министерства обороны России. Во время встречи он обратил внимание, что Москва даже в самых сложных обстоятельствах всегда стремилась находить дипломатические пути урегулирования конфликтов, пока на это есть хоть малейший шанс.

«И ответственность за то, что эти шансы не были использованы, целиком лежит на тех, кто уверовал в то, что с нами можно говорить языком силы», — добавил Путин.

Также президент отметил, что геополитическая ситуация в мире остается напряженной. При этом в некоторых регионах она «становится просто критической», подчеркнул российский лидер.

По его словам, страны — члены НАТО активно наращивают и модернизируют свои наступательные силы. Более того, эти государства создают и развертывают новые виды оружия, в том числе в космическом пространстве.

Ранее в Государственной думе РФ усмотрели признаки холодной войны в мире.

