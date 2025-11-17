На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме усмотрели признаки холодной войны в мире

Депутат Госдумы Белик: холодная война в мире в некотором смысле уже идет
true
true
true
close
Нина Зотина/РИА Новости

Нынешняя геополитическая ситуация имеет все признаки холодной войны, заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Об этом, по его мнению, свидетельствуют напряженные отношения между Западом, Россией и Китаем.

«Сейчас наблюдаются черты гонки вооружений, особенно среди крупных государств. Это связано с такими факторами, как геополитическая напряженность, развитие новых технологий и, конечно же, стремление стран укрепить свои оборонительные способности. Обновление стратегических ядерных арсеналов, рост военных бюджетов и развитие новых видов оружия, в частности, гиперзвуковых ракет, также подтверждают это. С моей точки зрения, Россия и США обмениваются определенными стратегическими сигналами, и наша страна демонстрирует, что готова ответить на любую угрозу. Россия развивает своей ядерный потенциал, и это закономерно в данных условиях», — сказал Белик.

Парламентарий отметил, что страны с ядерным оружием осознают последствия ядерного конфликта — это создает определенный уровень сдерживания.

По его оценке, холодная война «в некотором смысле уже идет».

«Кризиса, подобного Карибскому, не должно возникнуть. Что же касается упомянутого противостояния США с Китаем и Россией, то стоит понимать, что Штаты часто оценивают международную обстановку через призму потенциальных угроз. Это связано с геополитическими интересами, конкурентами на мировой арене и возникающими конфликтами. Американские аналитики и военные эксперты постоянно следят за действиями таких стран, как Россия, Китай и Северная Корея, рассматривая их как потенциальные источники угроз для национальной безопасности. Эти оценки оказывают влияние на политику США в области обороны и проработку новых стратегий. Холодная война же в некотором смысле уже идет, и сколько она продлится — сказать трудно. Нынешняя ситуация в мире имеет все признаки масштабного геополитического противостояния прошлого века. Это противостояние включает в себя напряженные отношения между Западом и Россией, между Западом и Китаем», — констатировал Белик.

До этого американская газета The Wall Street Journal сообщила, что новая гонка вооружений началась, теперь США должны готовиться к противостоянию с Россией и Китаем. По американским оценкам, к середине 2030-х годов КНР достигнет примерного паритета с США по количеству развернутых ядерных боезарядов, говорится в материале.

Ранее политолог заявил об отставании США от России и Китая в новой гонке вооружений.

