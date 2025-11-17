В Госдуме усмотрели признаки холодной войны в мире

Нынешняя геополитическая ситуация имеет все признаки холодной войны, заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Об этом, по его мнению, свидетельствуют напряженные отношения между Западом, Россией и Китаем.

«Сейчас наблюдаются черты гонки вооружений, особенно среди крупных государств. Это связано с такими факторами, как геополитическая напряженность, развитие новых технологий и, конечно же, стремление стран укрепить свои оборонительные способности. Обновление стратегических ядерных арсеналов, рост военных бюджетов и развитие новых видов оружия, в частности, гиперзвуковых ракет, также подтверждают это. С моей точки зрения, Россия и США обмениваются определенными стратегическими сигналами, и наша страна демонстрирует, что готова ответить на любую угрозу. Россия развивает своей ядерный потенциал, и это закономерно в данных условиях», — сказал Белик.

Парламентарий отметил, что страны с ядерным оружием осознают последствия ядерного конфликта — это создает определенный уровень сдерживания.

По его оценке, холодная война «в некотором смысле уже идет».

«Кризиса, подобного Карибскому, не должно возникнуть. Что же касается упомянутого противостояния США с Китаем и Россией, то стоит понимать, что Штаты часто оценивают международную обстановку через призму потенциальных угроз. Это связано с геополитическими интересами, конкурентами на мировой арене и возникающими конфликтами. Американские аналитики и военные эксперты постоянно следят за действиями таких стран, как Россия, Китай и Северная Корея, рассматривая их как потенциальные источники угроз для национальной безопасности. Эти оценки оказывают влияние на политику США в области обороны и проработку новых стратегий. Холодная война же в некотором смысле уже идет, и сколько она продлится — сказать трудно. Нынешняя ситуация в мире имеет все признаки масштабного геополитического противостояния прошлого века. Это противостояние включает в себя напряженные отношения между Западом и Россией, между Западом и Китаем», — констатировал Белик.

До этого американская газета The Wall Street Journal сообщила, что новая гонка вооружений началась, теперь США должны готовиться к противостоянию с Россией и Китаем. По американским оценкам, к середине 2030-х годов КНР достигнет примерного паритета с США по количеству развернутых ядерных боезарядов, говорится в материале.

Ранее политолог заявил об отставании США от России и Китая в новой гонке вооружений.