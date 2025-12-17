На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии испугались «Орешника»

Daily Express: «Орешник» уничтожит Лондон за восемь минут
MedvedevRussiaE/X (бывш. Twitter)

Ракетный комплекс «Орешник», размещенный в Белоруссии, создает серьезную угрозу для Британии, так как сможет уничтожить Лондон за восемь минут. Об этом пишет издание Daily Express.

Журналисты назвали «Орешник» «ужасающим новым оружием Путина». Издание пишет, что Россия готовится «усилить угрозу для Запада», разместив ракетный комплекс в Белоруссии.

«Россия и Белоруссия заявили, что систему баллистических ракет средней дальности «Орешник» разместят в течение следующих нескольких дней. Это представляет собой новую угрозу Третьей мировой войны», — подчеркнуло издание.

17 декабря 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что ракетный комплекс «Орешник» поставят на боевое дежурство в России до конца 2025 года. Также Путин отметил, что в ближайшее время будет решен вопрос о поставке «Орешника» в Белоруссию, сейчас обсуждается место размещения комплекса. Детали российская и белорусская стороны должны согласованы до конца 2025 года.

Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев пояснил «Газете.Ru», что развертываться он будет для сдерживания Европы.

Ранее в Госдуме рассказали, кто разожжет Третью мировую.

