Путин назвал сроки поставки «Орешника» на боевое дежурство

Путин: ракетный комплекс «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство в декабре

Ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство до конца 2025 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, в прошлом ноябре впервые было проведено боевое применение ракеты, рассказал глава государства.

Политик добавил, что высокий уровень подготовки военных частей и соединений, их способность решать различные задачи подтверждается и в ходе регулярно проводимых учений, в том числе с участием зарубежных союзников и партнеров России.

В августе этого года Путин объявил о начале серийного производства комплекса «Орешник». Глава государства также отметил, что первый образец «Орешника» уже поступил в российские войска.

Путин отметил, что в ближайшее время будет решен вопрос о поставке «Орешника» в Белоруссию. Сейчас, по его словам, обсуждается место размещения комплекса и ожидается, что все детали будут согласованы до конца текущего года.

Ранее в Белоруссии назвали сроки размещения «Орешника» в стране.