Путин подтвердил планы по расширению буферной зоны у границ России

Вооруженные силы России будут последовательно решать задачу создания и расширения буферной зоны безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Глава государства подчеркнул, что ключевым гарантом суверенитета, независимости и безопасности России, а также стратегического паритета остаются Вооруженные силы. По его словам, укрепление армии должно вестись планомерно, с учетом изменений обстановки на линии боевого соприкосновения.

Путин отметил, что цели специальной военной операции будут достигнуты. Он добавил, что Россия изначально рассчитывала устранить первопричины конфликта дипломатическим путем. Однако, если другая сторона и ее зарубежные покровители откажутся от содержательного диалога, страна намерена добиваться освобождения своих исторических территорий военным путем.

Президент также указал, что Москва по-прежнему отдает предпочтение дипломатическим методам урегулирования, но будет действовать исходя из складывающейся международной обстановки и задач обеспечения безопасности государства.

