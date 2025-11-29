Трамп заявил о закрытии неба над Венесуэлой для авиакомпаний и наркоторговцев

Воздушное пространство над Венесуэлой и прилегающими территориями закрыто для всех полетов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«Обращаюсь ко всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми, имейте в виду, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрыто», — написал американский лидер.

В субботу власти Испании и Португалии рекомендовали своим авиакомпаниям не совершать полеты в воздушном пространстве Венесуэлы в ближайшие дни.

В начале ноября стало известно, что Вашингтон приступил к модернизации заброшенной больше 20 лет назад базы ВМС США Рузвельт-Роудс, а также начал возводить инфраструктуру в гражданских аэропортах Пуэрто-Рико и на Американских Виргинских островах. Аналитики считают, что все эти действия указывают на подготовку, которая поможет американским военным проводить операции на территории Венесуэлы. В конце октября Дональд Трамп заявлял, что «следующим шагом будет суша». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

