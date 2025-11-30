На Западе рассказали, как Венесуэла может ответить на вторжение США

Венесуэла может выбрать одну из двух стратегий самозащиты в случае прямой агрессии США. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники и документы.

Утверждается, что в Венесуэле рядовые военнослужащие получают 100 долларов в месяц в национальной валюте — эта сумма составляет примерно пятую часть от того, что необходимо среднестатистической венесуэльской семье для удовлетворения базовых потребностей. Агентство пишет, что такая ситуация создает риск массового дезертирства военных во время конфликта.

В данных условиях Венесуэла может выбрать несколько подходов. Один из них — организация партизанского движения, которое высокопоставленные лица описывают как «длительное сопротивление». Второй вариант, предусмотренный на случай воздушной или наземной атаки США, называется «анархизация». План предусматривает использование разведслужб и вооруженных сторонников правящей партии для создания беспорядков в столице и «превращения Венесуэлы в неуправляемую страну».

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее для авиакомпаний, наркоторговцев и торговцев людьми. Заявление прозвучало на фоне наращивания американской военной группировки в Карибском бассейне.

Газета The Washington Post сообщила, что американские военные самолеты постоянно ведут патрулирования районов вокруг Венесуэлы. Американские СМИ неоднократно заявляли, что Соединенные Штаты могут атаковать уже совсем скоро. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее соседний с Венесуэлой остров остановил с ней авиасообщение.