Отказ от НАТО для Украины в 2022 году предотвратил бы разрушения и гибель людей, заявила советник по национальной безопасности бывшего президента США Джо Байдена Аманда Слоут в опубликованном выпуске российских пранк-журналистов Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус).

В пранке Вован и Лексус представились высокопоставленным украинским чиновников.

«Вопрос НАТО всегда был сложным. У нас были обсуждения еще до начала войны о том, что, если Украина выйдет и просто скажет России: «Хорошо, мы не вступим в НАТО». Спустя почти три года, безусловно, возникает вопрос: не лучше ли было бы это сделать до начала войны», — сказала Слоут.

Также в пранк попал советник по национальной безопасности бывшего президента США Джо Байдена Эрик Грин.

Он предположил, что результатом конфликта на Украине может стать документ с размытыми формулировками.

«Это даст украинцам возможность делать то, что им нужно. Это не будет жульничество, это будет размытый документ. Украине нужны возможности вооружиться и иметь много друзей, которые могут ей помочь с точки зрения безопасности», — сказал Грин.

По его словам, Минские соглашения дали возможность Украине установить более тесную связь с Западом.

«У Украины на том этапе не было выбора, кроме как согласиться на вещи, которые были практически нереализуемы. Многие говорят, что они были провалом, но, возможно, с другой стороны, их можно считать успехом, потому что они действительно привели к деэскалации боевых действий», — сказал он.

Также Грин рассказал, какая была обстановка в Белом доме при президентстве Байдена.

«У нас было как бы два руководящих принципа. Один из них заключался в том, чтобы предположить худшее и быть готовыми к российскому вторжению. Но другой руководящий принцип заключался в том, чтобы ни о чем не сожалеть. Поэтому, по моему мнению, Стамбул не является упущенной возможностью», — заявил Грин.