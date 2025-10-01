На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вован и Лексус опубликовали пранк с экс-послом США в ООН Пауэр

Пауэр призналась в финансировании USAID программы децентрализации Украины
true
true
true
close
Global Look Press

Экс-посол США в ООН и бывшая глава агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр дала критическую оценку ситуации на Украине, назвав ее «невообразимо плохой», и призналась в финансировании агентством украинских госорганов и программы децентрализации страны. Об этом чиновник рассказала российским пранкерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус).

Журналисты обнародовали запись беседы и рассказали, что вели разговор от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.

В ходе беседы Пауэр подчеркнула непредсказуемость политики Вашингтона. По ее словам, США прекратили прямую бюджетную поддержку Киева, а ранее финансировали украинский бюджет на 1,5 млрд долларов ежемесячно.

Экс-глава USAID также заявила российским пранкерам, что ключевой угрозой для Украины является не военная, а экономическая и социальная сфера.

Кроме того, Пауэр рассказала, что в период администрации Барака Обамы велись острые дискуссии о поставках летального оружия Киеву. Байден, по ее словам, занимал более жесткую позицию, чем другие члены правительства.

Бывший чиновник также раскрыла механизм использования замороженных российских активов в качестве залога для кредитов Украине, отметив, что прямое изъятие средств было невозможно по юридическим причинам.

Говоря о роли USAID, Пауэр подчеркнула, что агентство финансировало создание и работу украинских госорганов, сервисов и антикоррупционных проектов, включая «Дію», систему «Прозорро» и программу децентрализации. По ее словам, USAID также являлось главным донором СМИ и НПО в стране, обеспечивая до половины их бюджета.

Кроме того, экс-глава USAID призналась в личной «деморализации» после ухода из администрации и утраты прямого влияния на украинские процессы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами