Вован и Лексус опубликовали пранк с экс-послом США в ООН Пауэр

Экс-посол США в ООН и бывшая глава агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр дала критическую оценку ситуации на Украине, назвав ее «невообразимо плохой», и призналась в финансировании агентством украинских госорганов и программы децентрализации страны. Об этом чиновник рассказала российским пранкерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус).

Журналисты обнародовали запись беседы и рассказали, что вели разговор от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.

В ходе беседы Пауэр подчеркнула непредсказуемость политики Вашингтона. По ее словам, США прекратили прямую бюджетную поддержку Киева, а ранее финансировали украинский бюджет на 1,5 млрд долларов ежемесячно.

Экс-глава USAID также заявила российским пранкерам, что ключевой угрозой для Украины является не военная, а экономическая и социальная сфера.

Кроме того, Пауэр рассказала, что в период администрации Барака Обамы велись острые дискуссии о поставках летального оружия Киеву. Байден, по ее словам, занимал более жесткую позицию, чем другие члены правительства.

Бывший чиновник также раскрыла механизм использования замороженных российских активов в качестве залога для кредитов Украине, отметив, что прямое изъятие средств было невозможно по юридическим причинам.

Говоря о роли USAID, Пауэр подчеркнула, что агентство финансировало создание и работу украинских госорганов, сервисов и антикоррупционных проектов, включая «Дію», систему «Прозорро» и программу децентрализации. По ее словам, USAID также являлось главным донором СМИ и НПО в стране, обеспечивая до половины их бюджета.

Кроме того, экс-глава USAID призналась в личной «деморализации» после ухода из администрации и утраты прямого влияния на украинские процессы.