Большинство россиян поддерживают запрет вейпов

Большинство россиян высказались за полный запрет вейпов
Алексей Майшев/РИА Новости

Большинство — 69% — россиян выступают за полный запрет продажи вейпов, одобренный президентом России Владимиром Путиным. Это показал опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Основные доводы респондентов, поддерживающих запрет: «Вредно для здоровья»; «Вейпы — это синтетическая химия»; «Еще бы и табак запретили, было бы прекрасно». Против выступают лишь 7% респондентов (3 месяца назад к инициативе негативно отнеслись 11%). Они называют следующие аргументы: «От вейпов ни мусора, ни дыма. Они почти не пахнут»; «Будут продавать бесконтрольно, подпольно». 15% заявили, что им все равно («Это личный выбор»), а 9% затруднились с оценкой.

Женщины чуть чаще мужчин поддерживают запрет (71% против 67% соответственно). Среди представителей сильного пола больше тех, кто против ограничений (12 и 2% соответственно).

Среди россиян 35-45 лет значительно больше сторонников запрета (81%), чем среди тех, кто моложе (57%) и тех, кто старше (72%). Каждому четвертому респонденту моложе 35 лет вообще все равно.

Активнее всего же поддерживают запрет россияне с доходом от 150 тысяч рублей в месяц — 83%.

Ранее родителям рассказали, что выдает в подростке курильщика вейпа.

