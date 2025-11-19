В ЛДПР потребовали полного запрета вейпов в России

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал дополнить законопроект о борьбе с нелегальным оборотом табачной и никотиносодержащей продукции полным запретом вейпов в России, поскольку только в этом случае партия поддержит инициативу. Об этом «Газете.Ru» заявили в пресс-службе политического объединения.

Согласно законопроекту, регионам дается право вводить свои ограничения на розничную продажу такой продукции, но нет ни слова о запрете торговли вейпами, указал политик.

«Фракция ЛДПР готова поддержать этот законопроект, но только в том случае, если ко второму чтению в него будут внесены поправки о полном запрете оборота вейпов в России. Вейпы — серьезная угроза для здоровья, в первую очередь, детей и молодежи, которая массово подсаживается на эту отраву», — заявил Слуцкий.

По его словам, запретить вейпы следовало бы еще несколько лет назад. Депутат напомнил, что в 2022 году ЛДПР выходила с подобной инициативой, но ее не поддержали из-за потенциальных потерь бюджета. С тех пор позиция партии не изменилась, так как никакие деньги не стоят того, чтобы рисковать здоровьем нации, отметил он.

Слуцкий также напомнил о тенденции к запрету и ограничению вейпов во всем мире. России давно пора сделать то же самое, констатировал лидер ЛДПР.

6 ноября президент России Владимир Путин одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов на территории страны. С таким предложением к нему обратилась руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Она отметила, что подобные ограничения уже успешно действуют в ряде стран СНГ и других государствах мира.

Ранее большинство россиян высказались за полный запрет вейпов.