Российские торговые сети ответили на упреки ФАС в завышении цен на продукты

АКОРТ: торговые сети повышают цены ради оплаты труда, налогов и аренды магазинов
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Наценка на социально значимые товары в российских магазинах в этом году не превысила 3,5%, что считается историческим минимумом. Торговым сетям самим невыгодно слишком задирать цены в условиях конкуренции, но наценка – это единственный источник финансирования их деятельности, включая оплату труда персонала, налоги и другие статьи расходов, заявил НСН председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

Так специалист прокомментировал сообщение о том, что ФАС направила запросы в 10 крупнейших федеральных торговых сетей с просьбой разъяснить причины роста цен на отдельные продукты питания. Он подчеркнул, что мониторинг служба проводит регулярно, в первую очередь выделяя социально значимые товары: говядину, свинину, яйца, гречку, рис и прочие.

«В рамках каждой категории есть наиболее востребованные позиции, на которые торговые сети держат наценку не более 5-10%, зачастую такие наценки нулевые или даже отрицательные», — заявил Богданов.

Он добавил, что в этом году часто магазины торговали продуктами по ценам ниже закупочных – например, в ноябре это затронуло рис, капусту, морковь, яйца. По этой причине на другие категории товаров магазины вынуждены были наоборот повысить цены, чтобы ключевые, самые востребованные продукты оставались доступными.

Богданов призвал учитывать, что торговые сети порядка 96% наценки направляют на финансирование своей деятельности, включая оплату труда сотрудников, аренду помещений, расходы на логистику, налоги, оборудование и так далее. В итоге чистая прибыль не превышает 3-4%.

«Важно понимать, что такое наценка: это разница между закупочной и розничной ценой товара. По сути, наценка - это основной источник финансирования всей торговой деятельности», — подчеркнул он.

При этом сильно задирать цены сетям невыгодно, так как это удар по их конкурентоспособности, а в преддверии праздников цены в любом случае находятся под контролем органов власти, заверил эксперт.

Напомним, в ФАС отметили, что изучат полученную от торговых сетей информацию на предмет соблюдения Закона о защите конкуренции и в случае нарушений служба примет меры антимонопольного реагирования. Помимо этого, для сдерживания цен на наиболее востребованные социально значимые товары ведомство предложило сетям «рассмотреть возможность принятия добровольных обязательств о снижении и последующем ограничении торговых наценок».

Ранее россиянам посоветовали не ждать снижения цен на продукты из-за проверок ФАС.

