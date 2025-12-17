Путин назвал, кто стоит за спиной власти в Киеве

Президент России Владимир Путин заявил что «за спиной киевского режима стоит весь потенциал НАТО. Об этом он сказал на расширенном заседании коллегии Минобороны. ведомства. Трансляция его выступления приводится в Telegram-канале Кремля.

«Масштабная военная помощь Украине со стороны НАТО идет беспрерывно», — обратил внимание президент России.

Также Путин рассказал, что страны НАТО наращивают наступательные силы, создают и развертывают новые виды оружия, в том числе в космическом пространстве.

Президент отметил, что одновременно с этим в Европе людям «вбивают в головы страхи» по поводу неизбежного столкновения с Россией и призывают готовиться «к большой войне». По мнению главы государства, западные лидеры, «повышая градус истерии», руководствуются личными политическими интересами, а не интересами своих народов. Путин подчеркнул, что все заявления европейской элиты о российской угрозе являются «ложью», «бредом».

