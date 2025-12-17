На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин назвал, кто стоит за спиной власти в Киеве

Путин: за спиной киевского режима стоит потенциал НАТО
true
true
true
close
Nathan Howard/Reuters

Президент России Владимир Путин заявил что «за спиной киевского режима стоит весь потенциал НАТО. Об этом он сказал на расширенном заседании коллегии Минобороны. ведомства. Трансляция его выступления приводится в Telegram-канале Кремля.

«Масштабная военная помощь Украине со стороны НАТО идет беспрерывно», — обратил внимание президент России.

Также Путин рассказал, что страны НАТО наращивают наступательные силы, создают и развертывают новые виды оружия, в том числе в космическом пространстве.

Президент отметил, что одновременно с этим в Европе людям «вбивают в головы страхи» по поводу неизбежного столкновения с Россией и призывают готовиться «к большой войне». По мнению главы государства, западные лидеры, «повышая градус истерии», руководствуются личными политическими интересами, а не интересами своих народов. Путин подчеркнул, что все заявления европейской элиты о российской угрозе являются «ложью», «бредом».

Ранее Путин заявил о прогрессе в диалоге с администрацией Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Дикий» всплеск. С чем связан рост аутизма в России и почему это хорошая новость
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами