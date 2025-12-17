Тарасова заявила, что чемпионат России лучше европейских соревнований

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова заявила, что чемпионат России по фигурному катанию интереснее, чем чемпионат Европы. Ее слова передает Sport24.
«Я чемпионат России очень люблю и ценю буквально с детских лет, когда я сама на нем выступала. Это одно из лучших соревнований в мире. Для меня чемпионат России всегда лучше и интереснее, чем чемпионат Европы», — высказалась Тарасова.
Петросян и Петр Гуменник завоевали олимпийские лицензии по итогам отборочного турнира Международного союза конькобежцев (ISU). 27 ноября МОК официально допустил фигуристов до участия в зимних Играх-2026. Оба спортсмена прошли необходимые проверки.
Олимпиада в Италии пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года.
Международный союз конькобежцев одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Гуменника, Владислава Дикиджи, Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары.
Ранее Ягудин отметил деградацию женского одиночного катания в России.