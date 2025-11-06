«Надо запрещать, и как можно быстрее»: вейпы в России выведут из легального оборота

Президент России Владимир Путин одобрил идею введения полного запрета продажи вейпов на территории страны. Очередная просьба об этом поступила от главы общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерины Лещинской во время посещения главой государства демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что решение может быть принято уже в ближайшее время.

С такой идеей выступила руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Она отметила, что положительный опыт запрета вейпов есть в соседних государствах СНГ и других странах мира. Выслушав ее, в ответ президент одобрительно кивнул и сказал, что важно не только принять такое решение, но и провести соответствующую работу среди молодежи.

«Наше правительство это поддерживает», — сказал Путин.

Депутаты одобряют запрет

Тема полного запрета на продажу вейпов в последние месяцы возникает в новостном пространстве регулярно. Так, в августе с такой просьбой к Владимиру Путину обратился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, он предложил дать регионам право принимать подобные решения.

«Аналогичные инициативы ранее звучали от руководителей других субъектов Российской Федерации, в том числе Вологодской области, а также от родителей и учителей», — напомнил Володин.

Уже тогда спикер Госдумы заявил, что глава государства поддерживает эту инициативу. Кроме того, Володин сослался на опрос, проведенный среди подписчиков его канала. Он отметил, что из 265 тысяч человек, которые выразили свое мнение по этому поводу, 74% выступили за полный запрет продажи вейпов и жидкостей к ним.

6 ноября свое согласие с этой инициативой выразил председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, заявивший, что полный запрет вейпов на территории РФ должен быть введен как можно быстрее.

«Их надо запрещать. И как можно быстрее, слишком агрессивно их навязали, особенно молодежи . Родительское сообщество бьет тревогу, учитывая, что они не оставляют последствий употребления, как это делают классические сигареты. Возраст употребления снижается. И сколько случаев, когда они провоцировали заболевания, когда они взрывались и повреждали конечности, ротовую полость», — сказал Нилов.

Тему прокомментировал заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев. В своем Telegram-канале он отметил, что запрет вейпов не раз обсуждался в Госдуме, «вопрос стоит остро, и решать его нужно без полумер».

«Здоровье людей, особенно молодежи, важнее любых коммерческих интересов. Полный запрет вейпов — это шаг к защите будущего поколения», — написал депутат.

Ранее, в октябре, Гусев заявлял, что после запрета вейпов следует приравнять ответственность за их незаконное распространение к распространению наркотиков. По его мнению, с введением ограничений может появиться нелегальный рынок вейпов, но он будет «в миллион раз меньше» легального, и, в конечном итоге, против таких недобросовестных продавцов также будут приняты меры.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что депутаты могут рассмотреть запрет продажи вейпов в России уже в ближайшее время.

Что такое вейпы и где они уже запрещены

Вейпы, или электронные сигареты, представляют собой электронное устройство с нагревателем, который генерирует пар для вдыхания из специальной жидкости. Внешне он напоминает табачный дым. Жидкости для испарения бывают разные — например, с никотином или без.

Первая коммерчески успешная электронная сигарета была выпущена в 2003 году в Гонконге. В России они появились пять лет спустя. Популярность к вейпам пришла далеко не сразу, но нарастала лавинообразно. Так, по данным Минздрава РФ, с 2011 по 2023 годы количество подростков, использующих вейпы, выросло в десять раз.

Сейчас вейпы полностью запрещены в 32 странах, а в 79 введены ограничения на их употребление в общественных местах, рекламу и стимулирование продаж. Из крупных стран, в которых продажа и употребление электронных сигарет не разрешены, стоит отметить Индию, Бразилию, Аргентину, Уругвай и Мексику. В странах СНГ вейпы с недавних пор запрещены в Казахстане и Киргизии. В ряде европейских стран (Бельгия, Нидерланды, Италия, Франция) с 2025 года их оборот ограничен.