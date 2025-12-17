На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров на встрече с главой МИД Ирана Аракчи пошутил про гостеприимство

МИД России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с иранским коллегой Аббасом Аракчи пошутил про традиционное русское гостеприимство. Об этом пишет РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства Исламской Республики поблагодарил российского дипломата за традиционное гостеприимство. В ответ Лавров с улыбкой сказал, что «до гостеприимства еще дело не дошло».

Журналисты обратили внимание, что во время протокольной части переговоров руководитель МИД РФ обращался к Аракчи на «ты».

14 декабря официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи сообщил, что глава ведомства 15 декабря посетит Белоруссию, а 16–17 декабря — РФ. Он уточнил, что в Москве чиновник проведет встречи с несколькими представителями российских властей.

12 декабря президент РФ Владимир Путин и иранский лидер Масуд Пезешкиан провели переговоры в столице Туркменистана. Лидеры прибыли в Ашхабад для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, а также Международному дню нейтралитета.

Ранее в Кремле рассказали о динамичном развитии сотрудничества России и Ирана.

