Премьер Финляндии назвал Россию «угрозой» для Европы

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо утверждает, что Россия якобы будет угрозой для Европы в «ближайшем будущем». Его слова по итогам встречи с лидерами Болгарии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Швеции приводит The Guardian.

В контексте конфликта на Украине он заявил, что мир «как никогда близок», однако якобы нет «никаких признаков того, что Россия действительно хочет мира».

«Россия остается угрозой сегодня, завтра и в обозримом будущем для всей Европы. Именно поэтому мы укрепляем наше сотрудничество», — сказал Орпо.

27 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил о готовности Москвы «как угодно» зафиксировать положение о том, что Россия не собирается нападать на европейские страны. Глава государства назвал «жуликами» тех, кто распространяет информацию о риске нападения РФ на Европу. По его словам, Москва готова обсуждать с Западом вопросы европейской безопасности и стратегической стабильности.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что Россия готова письменно зафиксировать, что не имеет агрессивных планов в отношении стран Евросоюза и НАТО. По словам Лаврова, Россия готова в юридическом документе зафиксировать гарантии, что не собирается нападать на ЕС и НАТО. Он добавил, что это должно быть сделано на коллективной, взаимной основе.

Ранее глава МО Британии заявил о подготовке к развертыванию сил на Украине.