Политолог прокомментировал обвинения Нетаньяху в адрес Австралии из-за теракта в Сиднее

Политолог Саймон Ципис в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что Австралия несет ответственность за теракт в Сиднее.

По мнению эксперта, австралийские власти в достаточной мере обеспечивают безопасность, действуя в рамках установленных законом протоколов. При этом он усмотрел связь между произошедшим и поддержкой Палестины со стороны Канберры.

«Мы видим общемировую тенденцию по признанию палестинского государства. Ее усилила операция израильских сил в Секторе Газа после 7 октября 2023 года. Это, в свою очередь, вызвало резкий скачок антисемитизма в ряде стран. Под удар попадают даже те евреи, которые живут в диаспорах и никогда не были в Израиле», — сказал Ципис.

Как пишет The Guardian, Нетаньяху возложил ответственность за теракт в Сиднее и «распространение антисемитизма» на своего австралийского коллегу Энтони Албаниза и его кабмин.

14 декабря в Сиднее двое мужчин открыли стрельбу на пляже Бонди во время празднования Хануки (еврейского «Праздника огней»). На мероприятие собрались около 2 тыс. членов еврейской общины.

В результате стрельбы, по последним данным, 15 человек получили несовместимые с жизнью травмы, еще как минимум 40 ранены. Один из нападавших ликвидирован. Полиция квалифицировала случившееся как теракт. СМИ сообщили, что нападение готовилось несколько месяцев. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

