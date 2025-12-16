На Украине забеспокоились из-за невыгодных для Киева итогов конфликта

Власти Украины не видят хорошего решения по завершению конфликта в стране. Об этом заявил немецкому изданию Bild источник в правительстве республики.

«Для нас в данный момент, похоже, не существует хорошего решения. Либо нас вынудят к частичной капитуляции, либо война продолжится — и без новой помощи для нас, которая могла бы что-то изменить», — сказал собеседник газеты.

Журналисты отмечают, что по вопросам западных гарантий безопасности для Украины нет ясности, — что они на самом деле означают, а по вопросам территориальных уступок нет идеи, как их реализовать. Украинские власти считают, что решение оставить Донбасс будет практически невозможно объяснить населению страны, а также едва ли реализуемо в нынешнем виде с юридической точки зрения.

16 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни США проведут переговоры с Россией по поводу достигнутых с украинской стороной договоренностей.

14 декабря в Берлине состоялись переговоры по урегулированию украинского конфликта при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя главы Белого дома Джареда Кушнера и Зеленского. Встреча продолжалась пять часов. Позже Уиткофф сообщил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на Украине на переговорах в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов.

Ранее сообщалось, что Трамп дал Зеленскому всего несколько дней для принятия предложения по гарантиям.