Зеленский призвал конфисковать замороженные активы России

Зеленский потребовал принять «взвешенное решение» по конфискации активов России
Toby Melville/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Нидерландов вновь призвал принять решение о конфискации замороженных активов России. Об этом сообщает Sky News.

«[Президент России Владимир] Путин не верит в людей. Он верит только во власть и в деньги. Они считают каждый потерянный доллар и каждый потерянный евро. Именно поэтому необходимо принять взвешенное решение по российским деньгам», — заявил Зеленский.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники в институтах ЕС сообщило, что руководство Евросоюза будет расценивать как катастрофу для ЕС и Украины провал плана конфискации активов России под прикрытием схемы «репарационного кредита».

Решение по выделению средств для Украины на 2026–2027 годы будет приниматься на саммите ЕС 18–19 декабря. В документе Еврокомиссии указаны два пути финансирования Украины в ближайшие два года: выдача так называемого «репарационного кредита» за счет замороженных активов РФ и заимствования ЕС.

Ранее Лавров заявил, что «воровство у европейцев в крови».

