Эрдоган заявил об угрозе безопасности судоходства в Черном море

Эрдоган: атаки на торговые суда создают угрозу безопасности в Черном море
Liesa Johannssen/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что атаки на торговые суда в Черном море создают угрозу безопасности судоходства. Трансляцию его встречи с послами республики вел телеканал TRT Haber.

«Нападения на торговые и гражданские суда, имевшие место в последние дни, представляют серьезную угрозу для безопасности судоходства в Черном море. Они никому не приносят никакой пользы. Мы четко выражаем свое предупреждение обеим сторонам по этому вопросу», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган напомнил, что в этом году Турция предоставила площадку для проведения в Стамбуле трех раундов прямых российско-украинских переговоров. По словам политика, у Анкары сложились особые отношения с представителями обеих стран. Он отметил, что достижения в гуманитарной сфере, достигнутые в рамках стамбульского процесса, стали значительным успехом турецкой дипломатии. Среди других успехов страны он также назвал реализацию черноморской зерновой сделки и проведение обмена пленными.

Президент Турции также подчеркнул, что его страна строго соблюдает Конвенцию Монтрё, регулирующую режим судоходства в зоне проливов.

28 ноября у турецкого побережья в Черном море были атакованы направлявшиеся в Россию под флагом Гамбии танкеры Kairos и Virat. В результате атаки на Kairos произошло возгорание в районе машинного отделения, экипаж Virat сообщил о повреждениях корпуса. На следующий день Virat вновь атаковали беспилотники.

Ранее турецкая компания отказалась от судоходства с Россией из-за угроз безопасности.

