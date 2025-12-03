На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Турецкая компания Beşiktaş Shipping прекратила судоходные операции с Россией

Турецкий владелец поврежденного у Сенегала танкера прекратил операции с Россией
Yoruk Isik/Reuters

Турецкая компания Beşiktaş Shipping, чей танкер получил повреждения у берегов Сенегала, прекращает все судоходные операции с Россией. Об этом сообщает агентство Reuters.

В заявлении компании говорится, что Beşiktaş Shipping незамедлительно прекращает все операции с РФ и больше не будет совершать рейсы, связанные с ней. Компания строго соблюдала все международные санкционные режимы и все торговые ограничения, но ситуация с безопасностью в регионе значительно обострилась. Поскольку безопасность персонала и активов является наивысшим приоритетом для Beşiktaş Shipping, а риски для судов и экипажей стали неприемлемыми, то компания прекращает все подобные операции.

1 декабря стало известно, что в Сенегале возле танкера Mersin прогремели взрывы. В Beşiktaş Shipping рассказали, что судно в безопасности и не представляет угрозы.

28 ноября у турецкого побережья в Черном море были атакованы направлявшиеся в Россию под флагом Гамбии танкеры Kairos и Virat. В результате атаки на Kairos произошло возгорание в районе машинного отделения, экипаж Virat сообщил о повреждениях корпуса. На следующий день Virat вновь атаковали беспилотники.

Ранее хакеры назвали украинское подразделение, атаковавшее танкеры у берегов Турции.

