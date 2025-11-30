«Подбит украинскими дронами»: турецкий нефтяной танкер тонет у берегов Сенегала

Кадр из видео/shipspotter_hayriyay/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Беспилотники ВСУ атаковали у берегов Сенегала турецкий танкер Mersin, который якобы перевозил российскую нефть, утверждает Deniz Haber. По информации Senego, экипаж танкера еще в ночь на 28 ноября сообщил о попадании воды в машинное отделение. Сейчас судно находится в полузатопленном состоянии. Официальной реакции на инцидент пока не последовало. Тем временем дипломаты заявили, что на борту танкеров Kairos и Virat, атакованных в Черном море в тот же день, находились россияне. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Беспилотники атаковали нефтяной танкер Mersin, принадлежащий турецкой компании Beşiktaş Denizcilik, пишет издание Deniz Haber.

Инцидент произошел у берегов Сенегала. По информации журналистов, судно шло под флагом Панамы и якобы перевозило нефть из РФ. Находились ли на борту граждане России, неизвестно.

«Нефтяной танкер M/T MERSIN, принадлежащий турецкому судовладельцу, был подбит украинскими беспилотниками, поскольку перевозил российскую нефть», — говорится в сообщении издания.

По информации Haber Denizde, танкер находится в полузатопленном положении почти в пяти километрах от побережья. На видеозаписи, на которой запечатлено судно, слышен голос: «На борту никого нет» .

Сенегальский новостной портал Senego при этом назвал происшествие «техническим инцидентом». По его данным, экипаж танкера еще в ночь на 28 ноября заявил о попадании воды в машинное отделение , после чего была организована успешная спасательная операция, обошлось без жертв.

Как уточняет Senego, ВМС Франции направили к месту инцидента свое судно «для поддержки операции и оценки ситуации на месте» . Кроме того, местные власти приняли меры, чтобы избежать выброса углеводородов — Mersin перевозил почти 30 тысяч тонн топлива. Сейчас эксперты ищут решения, чтобы стабилизировать судно, вокруг устанавливаются устройства для локализации возможной утечки.

Журналисты утверждают, что танкер находился в сенегальских водах почти два месяца, поскольку не мог зайти в порт Дакара из-за осадки, которая превышала норму. Украинское издание «Страна.ua» утверждает, что судно в августе заходило в российский порт Тамань, после чего направилось в Африку и долгое время оставалось без движения. Официального подтверждения этой информации, как и заявлений о причинах инцидента, пока не поступало.

Танкер Mersin был построен в 2009 году. Его длина составляет 183 метра, ширина — 32 метра, грузоподъемность — 50 тысяч тонн сырой нефти.

Атака на танкеры Kairos и Virat

Инцидент на танкере Mersin случился в тот же день, когда у турецкого побережья в Черном море были атакованы танкеры Kairos и Virat, направлявшиеся в Россию под флагом Гамбии без груза. В результате на Kairos произошло возгорание в районе машинного отделения, а экипаж Virat сообщил о повреждениях корпуса. Утром 29 ноября Virat вновь атаковали беспилотники. Пожар на Kairos уже потушили.

По информации «Страны.ua», операцию провели Служба безопасности Украины и Военно-морские силы страны. Издание утверждает, что атакованные суда входят в так называемый «теневой флот», используемый Россией. Для удара применялись украинские морские дроны Sea Baby .

30 ноября стало известно, что на борту танкеров Kairos и Virat находились мирные российские граждане . Об этом написали РИА Новости и ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Кроме того, источник новостных агентств заявил, что танкеры несколько раз подверглись «целенаправленным вероломным террористическим атакам». По его словам, атака на суда поставила под угрозу не только безопасность судоходства и окружающей среды, но и торгово-экономические цепочки.

Сейчас российские загранучреждения вместе с турецкими коллегами устанавливают организаторов и участников нападения, а также работают над мерами реагирования.

Реакция России и Турции

Террористические действия в Черном море 28 и 29 ноября произошли на фоне масштабного коррупционного скандала на Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила, что «западные спонсоры» Киева таким образом переключают внимание украинского общества.

«Прямую связь видим и с попытками помешать текущим международным усилиям по приближению устойчивого мира. Задействованы те же силы, которые однажды уже сорвали диалог по урегулированию», — подчеркнула она.

Киев своими действиями демонстрируют недоговороспособность и открыто добивается вооруженной эскалации, добавила Захарова.

Официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели в социальной сети Х обратил внимание, что инциденты произошли в исключительной экономической зоне Турции и «создали серьезную угрозу безопасности судоходства, жизни, имуществу и окружающей среде в регионе».

«Мы поддерживаем контакты с соответствующими сторонами, чтобы предотвратить распространение и дальнейшую эскалацию войны в Черном море и избежать негативного воздействия на экономические интересы Турции в регионе», — резюмировал он.

Атаки на танкеры в Черном море станут главной темой заседания турецкого кабинета министров под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана 1 декабря, сообщает телеканал AHaber. Ожидается, что Эрдоган после этого выступит с обращением.