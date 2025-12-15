Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) стыдливо умалчивают сведения о том, что Запорожскую ЗАЭС обстреливает украинская армия. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Гостелерадио Ирана», опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Упомяну Запорожскую атомную электростанцию, где наблюдатели МАГАТЭ присутствуют уже год, если не больше. Каждый раз, когда украинцы бомбят объекты этой атомной станции, наблюдатели МАГАТЭ стыдливо говорят, что не знают, откуда прилетели эти беспилотники и снаряды», — сказал глава МИД.

Лавров подчеркнул, что это неправильно.

13 декабря гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал актуальную ситуацию на ЗАЭС с точки зрения ядерной безопасности и физической защиты очень хрупкой и чувствительной.

До этого он заявил, что агентство не может назвать ответственных за удары по Запорожской АЭС, поскольку отсутствует уверенность в вещественных доказательствах. По словам Гросси, в настоящее время возможности наблюдателей ограничены по соображениям безопасности.

Ранее ЗАЭС полностью перешла на структуру российских атомных станций.