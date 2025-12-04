Запорожская АЭС полностью перешла на структуру российских атомных станций

Запорожская атомная электростанция (АЭС) завершила переход на типовую организационную структуру, характерную для российских атомных станций. Об этом сообщила пресс-служба Запорожской АЭС в Telegram-канале.

«Запорожская атомная электростанция завершила важный этап интеграции, полностью перейдя на типовую организационную структуру, характерную для атомных станций Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что это был логичный и плановый шаг в рамках большого и последовательного процесса интеграции ЗАЭС в правовое, экономическое и технологическое поле страны. Специалисты объяснили, что переход на общие стандарты атомной отрасли гарантирует устойчивую, безопасную и безаварийную работу. По мнению экспертов, это имеет ключевое значение.

В пресс-службе рассказали, что в ходе перехода все сотрудники прошли необходимую аттестацию и в полном объеме осуществляют свою деятельность в рамках норм и правил законодательства РФ.

До этого генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что договоренности об эксплуатации Запорожской АЭС будут достигаться, исходя из реальной ситуации, а не из желаний Киева.

Ранее эксперты МАГАТЭ сообщили, что ежедневно слышат взрывы и выстрелы вблизи ЗАЭС.