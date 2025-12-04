На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Запорожская АЭС полностью перешла на структуру российских атомных станций

ЗАЭС перешла на типовую организационную структуру атомных станций России
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Запорожская атомная электростанция (АЭС) завершила переход на типовую организационную структуру, характерную для российских атомных станций. Об этом сообщила пресс-служба Запорожской АЭС в Telegram-канале.

«Запорожская атомная электростанция завершила важный этап интеграции, полностью перейдя на типовую организационную структуру, характерную для атомных станций Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что это был логичный и плановый шаг в рамках большого и последовательного процесса интеграции ЗАЭС в правовое, экономическое и технологическое поле страны. Специалисты объяснили, что переход на общие стандарты атомной отрасли гарантирует устойчивую, безопасную и безаварийную работу. По мнению экспертов, это имеет ключевое значение.

В пресс-службе рассказали, что в ходе перехода все сотрудники прошли необходимую аттестацию и в полном объеме осуществляют свою деятельность в рамках норм и правил законодательства РФ.

До этого генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что договоренности об эксплуатации Запорожской АЭС будут достигаться, исходя из реальной ситуации, а не из желаний Киева.

Ранее эксперты МАГАТЭ сообщили, что ежедневно слышат взрывы и выстрелы вблизи ЗАЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами