На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Орбан заявил, что Венгрия будет отстаивать в суде Евросоюза свою позицию по активам России

Орбан: если мнение Венгрии по активам России не учтут, она обратится в суд ЕС
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Если мнение выступающего против конфискации российских активов Будапешта не будут учтены, то Венгрия на следующий день обратится в суд Европейского союза. Об этом в интервью порталу Patriota заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

Он уточнил, что если Москва оспорит в суде возможную конфискацию своих активов, то она точно одержит победу, это всего лишь вопрос времени. Орбан выразил уверенность, что при таком развитии событий экономика Бельгии потерпит крах.

9 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа столкнется с серьезными последствиями в случае изъятия российских активов. Представитель Кремля напомнил заявление президента России Владимира Путина о том, что в этот вопрос было вовлечено российское правительство. По словам пресс-секретаря, уже есть понимание, как действовать.

Ранее Лавров заявил, что «воровство у европейцев в крови».

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским военным и их семьям увеличат выплаты с 1 января 2026 года. Какие льготы еще добавят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами