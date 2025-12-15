Орбан: если мнение Венгрии по активам России не учтут, она обратится в суд ЕС

Если мнение выступающего против конфискации российских активов Будапешта не будут учтены, то Венгрия на следующий день обратится в суд Европейского союза. Об этом в интервью порталу Patriota заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

Он уточнил, что если Москва оспорит в суде возможную конфискацию своих активов, то она точно одержит победу, это всего лишь вопрос времени. Орбан выразил уверенность, что при таком развитии событий экономика Бельгии потерпит крах.

9 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа столкнется с серьезными последствиями в случае изъятия российских активов. Представитель Кремля напомнил заявление президента России Владимира Путина о том, что в этот вопрос было вовлечено российское правительство. По словам пресс-секретаря, уже есть понимание, как действовать.

Ранее Лавров заявил, что «воровство у европейцев в крови».