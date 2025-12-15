На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ анонсировали новые переговоры США и Украины

Axios: США и Украина могут провести новые переговоры в эти выходные
Kevin Lamarque/Reuters

Представители США и Украины могут в ближайшие выходные провести новые переговоры. Они могут состояться «где-то в Соединенных Штатах», возможно — в Майами, сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника.

По его информации, во встрече примут участие рабочие группы и военные двух стран. Делегации будут «изучать карты», говорится в публикации.

В понедельник агентство Reuters сообщило, что, по мнению США, между Россией и Украиной уже решено около 90% спорных вопросов, связанных с урегулированием конфликта. По данным этого СМИ, в Белом доме сочли встречи представителей Соединенных Штатов и Украины в Германии «действительно позитивными», а американский президент Дональд Трамп остался доволен положением дел.

Условия мирного соглашения Украина и США обсудили на переговорах 14-15 декабря в Берлине. Стороны прошлись по всем 20 пунктов плана, предложенного Трампом. По итогам саммита президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры продуктивными, однако отметил, что для достижения «достойного» мира нужно еще «встречаться и работать».

Ранее в Раде заявили, что Зеленский стремится затянуть мирный процесс по Украине.

