Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за скорейшее расширение бундесвера из-за якобы угроз, исходящих от России. Его слова передает немецкий телеканал n-tv.

«Мы должны как можно быстрее стать способными защитить себя», — призвал Мерц.

По его словам, цель заключается в том, чтобы сделать бундесвер сильнейшей армией общего назначения в Евросоюзе, «как и подобает стране нашего размера и ответственности».

27 августа министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что бундесвер должен расти, чтобы реагировать на международную ситуацию в области безопасности и якобы «агрессивное» поведение России. По его словам, правительство предложит ряд стимулов для достижения новых показателей, в частности повышение зарплаты, чтобы «повысить привлекательность по сравнению с нынешним положением».

Позже Berliner Zeitung со ссылкой на собственный опрос писал, что немецкие федеральные чиновники не готовы отправлять своих детей на военную службу в бундесвер и, при необходимости, на войну с Россией. Как сообщает BZ, опрос, проведенный среди всех членов федерального правительства, показал, что «мало кто готов взять на себя обязательства».

Ранее Писториус назвал всеобщую воинскую повинность в Германии сигналом России.