Усиление Вооруженных сил Германии (бундесвера) осуществляется по объективным причинам, однако этот процесс сопровождается агрессивной антироссийской пропагандой. Об этом заявил РИА Новости депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

По его словам, ситуация в немецкой армии годами оставалась неудовлетворительной, оборонная промышленность ФРГ была в плачевном состоянии, при этом проблемы регулярно игнорировались.

Теперь власти Германии усиливают бундесвер, используя Россию как повод, отметил Котре.

«Могу сказать, что идея, с которой преподносится восстановление обороноспособности Германии, — абсолютно неверна, однако восстанавливать немецкую армию нужно», — сказал депутат на полях симпозиума »БРИКС — Европа».

7 ноября канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за скорейшее расширение вооруженных сил страны из-за угроз, исходящих от России. По его словам, цель заключается в том, чтобы сделать бундесвер сильнейшей армией общего назначения в Евросоюзе.

В конце августа министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что бундесвер должен расти, чтобы реагировать на международную ситуацию в области безопасности и якобы «агрессивное» поведение России. По его словам, правительство предложит ряд стимулов для достижения новых показателей, в частности повышение зарплаты, чтобы «повысить привлекательность по сравнению с нынешним положением».

Ранее Шойгу заявил, что в Германии готовятся к вторжению России.