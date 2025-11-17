Мерц напомнил об особой исторической ответственности ФРГ в День народной скорби

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц побывал на мероприятии, посвященном Дню народной скорби, и заявил об особой исторической ответственности Германии. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в социальной сети X.

«Мир хрупкий. День народной скорби напоминает нам о нашей особой исторической ответственности. Прямо сейчас нам нужно признать себя как мирное государство и силой обеспечить наш мир и нашу свободу», — написал политик.

День народной скорби в ФРГ отмечается в середине ноября.

7 ноября Мерц выступил за скорейшее расширение Вооруженных сил Германии из-за угроз, исходящих от России. По его словам, цель заключается в том, чтобы сделать бундесвер сильнейшей армией общего назначения в Евросоюзе.

4 сентября в Службе внешней разведки России заявили, что канцлер ФРГ, воспитанный на заветах деда и отца, одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом. Там отметили, что «жажда мести» росла в Мерце с детства, а после начала политической карьеры и прихода к власти в Германии приобрела форму «всепоглощающей страсти».

Ранее в Госдуме призвали Мерца почитать, что написано на стенах Рейхстага и на каком языке.